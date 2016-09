Luchthaven Schiphol mag zich voortaan Koninklijk noemen

Directievoorzitter Jos Nijhuis sprak van een bekroning van honderd jaar hard werken om Nederland te verbinden met de rest van de wereld. 'Nederlandse pioniers maakten Schiphol groot. Pioniers met lef en visie die geloofden in vernieuwing en vooruitgang. En de komende honderd jaar gaan we daar mee door', aldus de topman.



Het predicaat Koninklijk is een gunst die de koning op verzoek kan verlenen aan een bedrijf of organisatie. Daarvoor moet wel worden voldaan aan strenge criteria. Zo wordt eerst uitgezocht of een bedrijf geen economische delicten heeft gepleegd en of het zijn personeel fatsoenlijk behandelt.



Koning Willem-Alexander woont maandag op Schiphol de officiële viering bij van het 100-jarig bestaan van de luchthaven.