'Mail van de baas' kost tonnen

Het is een nachtmerrie voor elke baas: in jouw afwezigheid heeft een van je financiële mensen tonnen of zelfs miljoenen weggesluisd, op 'jóuw' verzoek. Ook in Nederland zijn de afgelopen twee jaar zeker tientallen bedrijven opgelicht via ceo-fraude.



De criminelen gaan bijzonder geraffineerd te werk; vaak gaan er maanden van voorbereiding aan vooraf. De fraudeurs verzamelen eerst informatie over het bedrijf op internet of kopen die in het illegale circuit. Via LinkedIn-pagina's of door gewoon te bellen naar het bedrijf weten ze precies wie de directeuren zijn en welke medewerkers betaalopdrachten mogen doen. Soms hacken ze de mail van de baas of maken ze een nieuw mailadres aan dat vrijwel identiek is.



Dan komt het aan op timing: bij voorkeur als de baas net even weg is. Dan sturen de criminelen een medewerker van het bedrijf een mail uit naam van de directeur. Onder het mom van 'er komt een grote aankoop of overname in het buitenland aan en er moet snel geld worden overgemaakt'.