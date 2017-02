Mandemakers keukens past annuleringsregeling aan na ophef

KPN-baas: overheid mag buitenlandse overname KPN niet blokkeren

1 februari De overheid moet geen wettelijke bevoegdheid krijgen om overnames van belangrijke Nederlandse bedrijven als PostNL of KPN te blokkeren. Ook niet als investeerders uit landen als China of Rusland komen. Dat zei topman Eelco Blok vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers over 2016.