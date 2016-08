Medicijnfabrikant komt met goedkopere EpiPen na kritiek

De Amerikaanse medicijnfabrikant, die gevestigd is in Nederland, verkocht de EpiPen acht jaar geleden voor 100 dollar in de Verenigde Staten. Inmiddels is dat 600 dollar. Nadat vorige week ook de Amerikaanse politiek zich met de prijsstijging ging bemoeien, maakte Mylan maandag bekend dat er een merkloze versie van de pen komt, die 300 dollar kost.



Veel Amerikaanse patiënten moeten zelf betalen voor aanschaf van de EpiPen. Mensen met een hevige allergie dragen het medicijn altijd bij zich zodat ze een injectie kunnen krijgen bij een allergische reactie. Ook op scholen liggen de spuiten klaar om kinderen met notenallergiën te behandelen. EpiPen heeft een Amerikaans marktaandeel van 94 procent. Mylan liet maandag weten dat de goedkopere variant binnen enkele weken op de markt moet komen, een ongebruikelijk snel traject voor een nieuw product.



'Publiciteitsstunt'

Maar critici reageren maandag niet tevreden. Voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders zei: 'Een generieke EpiPen van 300 dollar kost nog steeds drie keer zo veel als in 2007. Dit is geen korting, dit is een publiciteitsstunt.' Het farmaceutisch bedrijf schafte de patenten voor de EpiPen in 2007 aan. Het verdedigt de prijsstijgingen door te zeggen dat er hoge kosten verbonden zijn aan verbetering van het medicijn.



De beurswaarde van het concern daalde vorige week na de kritiek van onder anderen presidentskandidaat Hillary Clinton. Met de bekendmaking van het goedkopere alternatief herstelde de koers zich maandag iets.