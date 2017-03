Merkendeskundige: Autokoper gaat niets merken van overname Opel

Meer dan 14 miljard euro verlies maakte Opel al sinds 2000. Juist in de jaren dat Duitse auto’s een wereldwijde exporthit werden, bleef Opel achter. Zelfs in Nederland, waar het merk jarenlang de onbetwiste nummer één was, verloor Opel van Volkswagen. Het strijdt met Renault en Peugeot om de plek achter het ongenaakbare Volkswagen.



Groot is goed, is al jaren het motto in de auto-industrie. Het Franse PSA, maker van Peugeot en Citroën, betaalt 2,2 miljard euro voor Opel en de Britse tak Vauxhall en denkt op termijn jaarlijks 1,7 miljard aan kosten te kunnen besparen. ,,Vooral door goedkoper inkopen’’, zegt PSA-topman Carlos Tavares. Het maakt nogal wat uit of je één of vier miljoen benzinedoppen inkoopt natuurlijk.