'Miljarden KLM voor vliegtuigen, niet voor loonsverhoging'

,,Als ik door het bedrijf loop en ik zie Boeings 747 van 26 jaar oud, busjes van tien jaar oud en computers uit het jaar-kruik, dan wordt het tijd om te investeren in vernieuwing van het bedrijf. De enige mogelijkheid om dat te doen, is als we geld hebben om te investeren. Dat gaat boven loonsverhoging van mensen'', zegt Elbers volgens het dagblad in het filmpje.



Nullijn

KLM ligt overhoop met FNV die loonsverhoging voor het grondpersoneel wil. De topman zegt dat KLM tot 2018 echter vasthoudt aan de nullijn voor het personeel. Een procent loonsverhoging kost het bedrijf volgens hem miljoenen.



Elbers: ,,We vragen mensen niet om in te leveren, maar wel om efficienter te werken door vrije tijd in te leveren. Bij ons hebben mensen soms 40 vrije dagen per jaar tegen 26 bij concurrenten. Maar we bieden wel een betere wintsdeling, die voor het grondpersoneel dit jaar neerkomt op 1600 euro."