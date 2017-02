Miljardenverlies voor Credit Suisse na megaschikking

Credit Suisse zette een kwartaalverlies in de boeken van bijna 2,4 miljard Zwitserse frank (zo'n 2,2 miljard euro). Het betekent voor de tweede keer op rij een jaarverlies voor de bank. 2,2 miljard frank stopte Credit Suisse extra in een potje voor juridische zaken, waaronder ook de recente miljardenschikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie valt.



De kapitaalbuffer van de bank, die scherp in de gaten wordt gehouden, is hoger uitgekomen dan marktkenners hadden gezien. Topman Tidjane Thiam spreekt van een uitdagend en druk jaar, met een positief einde. Onder meer de divisie voor zakenbankieren heeft in de laatste drie maanden van het jaar goede zaken gedaan.



Het positieve sentiment voor de bank heeft zich in de eerste weken van het jaar voortgezet, zo geeft Thiam aan. Ook zegt hij dat de kostenbesparingen bij Credit Suisse voor op schema lopen. Er zijn nog altijd plannen om het Zwitserse onderdeel naar de beurs te brengen om het kapitaal verder te laten groeien, maar inmiddels 'wordt ook naar andere opties gekeken'.