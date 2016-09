Minder Nederlanders reizen naar Turkije en Griekenland

Turkije gaat gebukt onder terroristische aanslagen en sinds kort ook door binnenlandse ongeregeldheden. De bestedingen daar zijn nu uitgekomen op 81 miljoen euro, wat neerkomt op een daling op jaarbasis van circa 40 procent. De Griekse kust kampt met de vluchtelingencrisis. Hier zakten de uitgaven naar 122 miljoen euro, van ruim 195 miljoen in de eerste helft vorig jaar.



Naar Zwitserland is het aantal reizigers niet afgenomen, maar vanwege de duurder geworden Zwitserse frank gingen vakantiegangers daar gemiddeld wel minder dagen heen.



Totale reisuitgaven

In andere landen gaven Nederlanders juist wat meer uit. Dit was bijvoorbeeld het geval in Oostenrijk, Spanje, Frankrijk en Duitsland. De toename van de bestedingen daar maakte de terugval in Turkije, Griekenland en Zwitserland bijna geheel goed. De totale reisuitgaven van Nederlanders in het buitenland waren in het eerste halfjaar wat lager dan een jaar eerder, namelijk 5,2 miljard in plaats van 5,3 miljard euro.



Duitsland blijft met afstand de belangrijkste reisbestemming. Bijna een kwart van alle buitenlandse reisbestedingen werd in Duitsland gedaan. Dat onze oosterbuur zo hoog scoort, komt onder meer doordat Nederlanders ook vaak op dagtochtjes gaan naar Duitsland. Ook wordt er veel over de grens geshopt.