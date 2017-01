Mobiel en YouTube stuwen winst Google

'Meer geld nodig om doelen klimaatakkoord te halen'

13:28 Er is fors meer geld nodig voor duurzame investeringen om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) wordt er in Nederland, maar ook wereldwijd te weinig geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing om de afgesproken emissiereductie daadwerkelijk te halen.