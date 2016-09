Modeketen MS Mode maakt doorstart

De doorstart is mede mogelijk door de opstelling van de vorige eigenaar Coolinvestments, dat bereid is de doorstart te financieren. ,,Deze doorstart is heel goed nieuws voor veel medewerkers en de vele klanten die MS Mode een warm hart toedragen'', aldus curatoren Frits Kemp en Cees de Jong.



GA Europa onderzoekt de komende tijd hoe MS Mode in de toekomst op een gezonde manier kan blijven draaien. Daarover wordt de komende weken meer bekend. Bij MS Mode werken 2300 mensen, waarvan 935 in Nederland.



Het bedrijf, gespecialiseerd in vrouwenkleding, vroeg op 5 augustus surseance van betaling aan. Zes dagen later werd MS Mode failliet verklaard.