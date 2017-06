NAM in beroep tegen verlaging gaswinning Groningen

Kamp besloot in april op advies van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de maximale gasproductie omlaag te brengen nadat het aantal aardbevingen in het gebied rond Groningen het afgelopen jaar weer was toegenomen.



Volgens de NAM wordt daardoor een loopje genomen met de veiligheidsnormen. De minister trekt namelijk de eerder door hem goedgekeurde normen rond gaswinning binnen een jaar weer in twijfel, vindt de NAM.