Neelie Kroes verzweeg bestuursfunctie voor Europese Commissie

De onthullingen van Het Financieele Dagblad en Trouw maken deel uit van de BahamaLeaks. Daar zijn ongeveer 1,3 miljoen documenten gelekt over bedrijven aan de Süddeutsche Zeitung, die ze deelde met het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ).



Bestuurder Mint Holdings

Kroes staat in de gelekte documenten te boek als bestuurder van Mint Holding Ltd. Dat zich in 2000 vestigd op de Bahama's. Kroes zou van 4 juli 2000 tot 1 oktober 2009 'director' zijn geweest. Haar betrokkenheid bij het concern was niet eerder bekend.



Volgens Kroes was zij 'niet-uitvoerend bestuurder', schrijft FD. Ze zou slechts strategisch advies geven aan Mint Holdings. In het register staat Kroes echter, net als andere bestuurders, als director vermeld. Onder de mede-bestuurders zijn Arabische ondernemers, zoals Amin Badr-El-Din van Badr Investmenst.



Administratieve fout

Bij aanvang van haar eerste termijn als eurocommissaris dacht Kroes al sinds 2002 uitgeschreven te zijn bij Mint Holdings. Ook zegt ze nooit aandelen in het bedrijf te hebben gehad. Dat ze pas in 2009 werd uitgeschreven als bestuurder bij Mint Holdings, dat volgens Kroes nooit operationeel is geworden, komt door een adminstratieve fout.



FD meldt dat het bedrijf in december 2004 wel actief werd, toen het een belang nam in een andere vennootschap op de Bahama's. Volgens de geldende gedragscode in Brussel moeten eurocommissarissen afstand doen van hun bestuursfuncties, maar ook functies en belangen in de voorgaande tien jaar melden.



Gevolgen accepteren

Kroes erkent in een reactie aan FD en Trouw dat zij, door het niet melden van haar functie bij Mint Holdings, formeel in overtreding is met de gedragscode voor. Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker is door Kroes' advocaat van de zaak op de hoogte gebracht. Kroes geeft aan de gevolgen van haar overtreding te accepteren en neemt volledige verantwoordelijkheid.



Eerder ontstond er rond Kroes al discussie, omdat ze een adviesfunctie bij Lockheed Martin niet had gemeld. Ze werd daarover door ondervraagd door het Europees Parlement, maar Kroes zei toen dat het om een eenmalig project bij het Amerikaanse defensiebedrijf ging. Het betrof volgens haar geen 'structurele functie'.