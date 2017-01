'Netbeheerders moeten stoppen met laadpalen en duurzaamheid'

Netbeheerder Alliander, actief in oa Noord-Holland, Gelderland en Friesland, noemt het juist verstandig dat netbeheerders zich met de energietransitie bemoeien. ,,Als er nieuwe infrastructuur komt in de vorm van laadpalen of warmtenetten moeten die open, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen zijn," zegt Carlo van der Borgt. ,,Als je nu in Amsterdam een laadpaal nodig hebt, zit je meteen aan Nuon vast. Dat beperkt de concurrentie."



Door netbeheerders die ruimte te laten blijven maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, betoogt Alliander. ,,Dat heeft niks met commercie te maken."



De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt dat Alliander cs geen risicovolle commerciële risico's mogen aangaan. Tegelijk moeten uitzonderingen mogelijk zijn, mits zo'n exceptie raakt aan de kerntaak.



,,Nieuwe markten die ontstaan door de energietransitie werken nog niet altijd goed," stelt woordvoerder Jeroen Nugteren. ,,Veel nieuwe producten en diensten zijn nog volop in ontwikkeling, ook volgen innovaties elkaar snel op." Dinsdag licht Remko Bos, directeur Energie van de ACM, in de Tweede Kamer deze visie nader toe.



Politieke wensen

Volgens de VEMW is het probleem dat veel politici wel blij zijn met ondernemende netbeheerders. Sinds provincies hun belangen in energiebedrijven als Nuon en Essent hebben verkocht, is hun invloed afgenomen. Directeur Grünfeld: ,,Zij zien netbeheerders als mooie manier om allerlei politieke wensen op het gebied van duurzaamheid gerealiseerd te krijgen."