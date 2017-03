Nieuwe chipmachine ASML van 110 miljoen kan eindelijk gemaakt

Het was bijna een lijdensweg, waar ASML en andere belanghebbenden vele miljarden euro’s in investeerden. Meer dan tien jaar later dan aanvankelijk gedacht kunnen de investeringen worden terugverdiend. Met dit jaar 12, volgend jaar 24 en het jaar daarop 48 machines van 110 miljoen euro per stuk wordt het zelfs een geldmaker voor ASML. De machines moeten de omzet van het Veldhovense bedrijf in 2020 tot 11 miljard euro opstuwen.

Wat maakt deze chipmachines zo bijzonder? Ze werken met EUV-licht, wat ervoor zorgt dat chips de komende twintig jaar kunnen blijven verbeteren. Dit brengt spannende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s en bruikbare conclusies uit enorme informatiegeheugens in een stroomversnelling. De vlag kan dus uit voor bedrijven als Apple, Samsung, Tesla en alle andere hightech ontwikkelaars: ze kunnen door met het ontwerpen van de toekomst.

Jaren tachtig

In de jaren ’80 werd er in Japan al nagedacht over het gebruik van EUV licht. Maar het was Nederlands onderzoek dat leidde tot een werkbaar concept, waarbij professor Fred Bijkerk van het instituut FOM Rijnhuizen een hoofdrol vervulde. ASML zette vervolgens in 2001 vol in op EUV, met de verwachting dat het in 2005 ingezet kon worden. De zogeheten KrF technologie was nodig aan een upgrade toe.

Volledig scherm © ASML

Viltstift of fineliner

KrF werkte met licht met een golflengte van 248 nanometer, wat erg grof is in vergelijking met EUV licht met een golflengte van 13,5 nanometer. Die golflengte bij het belichten van chips is erg belangrijk. Vergelijk het met het zetten van een handtekening met een dikke viltstift. Dat kan alleen op een heel groot vel papier. Met een fineliner kun je wèl kleine figuren schrijven, op kleiner papier. Die verhouding geldt ook voor de KrF-technologie in vergelijking met EUV.

