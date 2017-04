Nieuwe topman voor ING Nederland

Huisdier in een ei: de Tamagotchi is terug!

12 april Ben je geboren in of rond de jaren 90? Dan heb je hem waarschijnlijk niet kunnen missen. De Tamagotchi. De digitale huisdieren in de gestalte van een eivormige sleutelhanger waren niet van de Nederlandse schoolpleinen weg te slaan. Nu, 20 jaar later, is de Tamagotchi terug van weggeweest.