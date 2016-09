Nieuwste Disneyprinses krijgt 'realistisch lichaam'

Dat was een bewuste keuze van het creatieve team achter Vaiana, geleid door regisseurs Ron Clements en John Musker. ,,We wilden dat ze helemaal anders was. Ze moest een actiefiguur zijn, die ook echt in stáát was om stunts te doen en haar mannetje te staan", stellen ze.



Maar ook de vrouwen in het team en de producer drongen erop aan om niet dezelfde weg op te gaan als in vorige films. ,,Laten we haar geen wespentaille geven, maar een realistisch lichaam. Zodat ze er niet uitziet alsof ze door het eerste beste zuchtje wind omver geblazen kan worden", klonk het.



Doorstaan

Vaiana moet heel wat doorstaan, aldus Clements. ,,Het ene na het andere. Ze moet optornen tegen Maui, de robuuste halfgod die haar op haar zoektocht naar een fabelachtig eiland vergezelt en die wordt ingesproken door Dwayne 'The Rock' Johnson. Daar is ze ook naar gebouwd."



Haar figuur kan op veel lof rekenen op sociale media.