Obama ziet het einde van crisis

Groeispurt

Bovendien oogt zo'n eerste groeispurt snel spectaculair: alsof Obama na jaren stapvoets rijden op de snelweg eindelijk kan doorschakelen naar maar liefst dertig kilometer per uur. Op de achterbank wordt nog flink geklaagd over het trage tempo, bijvoorbeeld door de 43 miljoen overgebleven armen.



En de hardwerkende Amerikaan krijgt nog dik 1,5 procent minder op de loonstrook dan voor de crisis. Armoede en inkomensongelijkheid blijven veel groter dan in andere westerse landen. Obama's economie moet nog flink gas geven om echt op snelheid te komen.



Obama had die kritiek al ingecalculeerd. ,,Nog steeds maken we ons zorgen over hoe de rekeningen te betalen, hoe onze kinderen te beschermen. Er zijn gebieden in Amerika die nooit helemaal zijn hersteld van de fabriekssluitingen. En er zijn ouders die zich afvragen of hun kinderen dezelfde kansen krijgen als zij hebben gehad.''