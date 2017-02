Omzet van KPN duikt onder de 7 miljard, winst daalt

Dat de winst lager uitvalt komt onder meer doordat er in 2015 een aantal aandelen in het Spaanse Telefonica, waaraan KPN zijn Duitse dochter Eplus had verkocht in ruil voor cash en aandelen, van de hand zijn gedaan. Dat leverde toen 184 miljoen euro op. Ook waren de financiële lasten afgelopen jaar hoger.



Doordat telecombedrijven van de EU steeds minder inkomsten uit roaming mogen halen en KPN dus minder uit buitenland- en vakantiebundels mag ophalen daalde de omzet vorig jaar met 40 tot 50 miljoen. Vanaf 1 juli 2017 zal roaming helemaal afgeschaft worden in de EU.



Verwachtingen

Met de resultaten presteerde KPN afgelopen jaar in lijn met de verwachtingen. Op de consumentenmarkt blijft het telecomconcern het goed doen, hoewel de superprestaties van 2015 niet worden geëevenaard. In het vierde kwartaal van vorig jaar, waar KPN ook de cijfers van presenteerde, kwamen er 18.000 interactieve tv-klanten bij, 19.000 mobiele abonnee's en 2.000 interactieve tv-abonnee's.



Op de consumentenmarkt valt op dat het aantal klanten met gecombineerde vaste en mobiele abonnementen blijft groeien. Al 43 procent van de mobiele klanten neemt in huis ook vaste diensten bij KPN af. Dat was een jaar eeder tien procent minder.



Omzetdruk

Volgens topman Eelco Blok zijn er goede resultaten geboekt. Hij wijst op de gestegen klanttevredenheid. De zakelijke markt blijft echter lastig omdat veel bedrijven op hun telecombediensten kunnen besparen door hun oude relatief dure abonnementen in te ruilen voor all in one internetdiensten. ,,Op korte termijn zien we nog steeds omzetdruk in dit segment vanwege de migratie van klanten van traditionele telecomdiensten naar geïntegreerde dienstverlening."



Het dividend over 2016 zal 10 cent bedragen, voor dit jaar verwacht het telecomcconcern een cent meer ,,en zal daarna verder groeien, in lijn met het groeiprofiel van de vrije kasstroom."