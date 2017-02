Onkundig winkelpersoneel grote ergernis van shoppers

Marlboro blijft populairste merk, Max zorgt voor populairder Red Bull

24 februari Voor de derde keer op rij is sigarettenmerk Marlboro het populairste merk in de Nederlandse supermarkt. Maar dat betekent niet dat we meer zijn gaan roken. Ook Red Bull is gewild, ondanks de afnemende populariteit van suikerhoudende drankjes. En daar is maar een verklaring voor: racelegende Max Verstappen.