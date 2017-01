Ook Fiat Chrysler gebruikte sjoemelsoftware

Bewezen: piekeren door werk doet slechter slapen

14:02 Michelle Van Laethem promoveert deze week aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op haar onderzoek naar de relatie tussen werkstress en slaap. Wat blijkt? Stress verslechtert slaap en slechte slaap verergert weer stress. Het lijkt erop dat het een vicieuze cirkel is waaruit het moeilijk komen is. De promotie is vrijdag. ,,Ik voel me momenteel gestrester dan mijn proefpersonen", zegt de 29-jarige onderzoekster uit Kleef.