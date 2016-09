Ook in nieuwe treinen moeten tienduizenden mensen staan

De NS toonde gisteren aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur hoe ver het bedrijf is om de capaciteit om het aantal zitplaatsen in de trein te verhogen. ,,Ik vind het ontzettend vervelend als mensen niet kunnen zitten. Ik snap dat je daarvan baalt. Ik heb de NS gevraagd alles uit de kast te halen om zoveel mogelijk zitplaatsen te organiseren. En de NS doet dat ook. Er komen nieuwe treinen aan. Oud materieel is weer opgeknapt zodat het weer kan worden gebruikt. Maar een garantie dat je op elk moment in de spits altijd een zitplaats krijgt, kunnen we niet afgeven. Daar moet je eerlijk over zijn.''



Het bedrijf ConsumentenClaim kan niets met die eerlijkheid en eist namens 10.000 reizigers financiële genoegdoening voor de overvolle treinen. Wie structureel geen zitplaats heeft of niet meekan omdat de trein vol is, zou volgens ConsumentenClaim recht hebben op teruggave van de helft van de betaalde ritprijs. De reizigers verwijten het spoorbedrijf dat er niet snel genoeg maatregelen zijn genomen om de drukte aan te pakken.



Beter wifi en stopcontacten

Ondanks de geplande staanplaatsen wordt het wel een stuk beter op het spoor. ,,We hebben nu zo'n 200.000 stoelen in onze treinen. In de 58 nieuwe sprinters zitten 10.000 zitplaatsen, dus de capaciteit wordt 5 procent groter'', zegt directeur nieuw materiaal Roel Okhuijsen van NS. De nieuwe sprinters zijn een stuk moderner dan de oude. Onder iedere stoel is een usb-aansluiting en een 230 volt-stopcontact. Wifi is verbeterd. Er zijn geen deuren tussen de licht ogende coupé's en in het toilet is een plankje om een baby op te verschonen.