Opgestapte Uber-oprichter Kalanick: good guy of bad boy?

,,Kalenick is vital zoals maar een microscopisch klein deel van de wereldbevolking dat is. In plaats hem te offeren om de overgevoeligen onder ons te behagen, zouden we volwassen moeten zijn en onderkennen dat we soms bad boys nodig hebben om menselijke vooruitgang te bereiken. Alleen op die manier kunnen we barrières doorbreken.”



Vedran Vego, medeoprichter van de Amsterdamse start-up Otly, zat een klein jaar geleden met Kalanick om tafel, nadat Uber de Amsterdammers had uitverkoren als investeringsobject. Wat voor iemand hij zag? ,,Ik had het gevoel dat hij oprecht was. Van tevoren dacht ik dat die ontmoeting alleen voor de show was, maar hij nam uitgebreid de tijd, ondanks dat hij er ontzettend moe uit zag. Hij vroeg zijn assistenten zelfs om 15 tot 20 minuten extra te regelen. Ik zag een good guy.”