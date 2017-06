Opmars van robots kost duizenden banen in distributiecentra

Daarbij heerst er momenteel schaarste op de arbeidsmarkt in de logistiek. Robotisering is een manier om die op te vangen, stelt Buck. Hij deelt de somberheid van onder andere demissionair minister Asscher niet. De PvdA'er waarschuwde afgelopen jaren meermaals voor de gevolgen van robotisering. Vraag is verder hoe erg het is dat vaak monotoon en fysiek zwaar werk verdwijnt.



Van de nieuw gebouwde warehouses zijn velen bedoeld voor e-commerce en retail. Zo hebben supermarkten als Lidl, Jumbo en Albert Heijn nieuwe centra gebouwd. ,,Supers houden steeds minder voorraden aan in de filialen zelf. Winkelmeters in hartje Den Haag zijn nu eenmaal duurder dan een bedrijventerrein midden in het land. Wel moet je dan slimmer bevoorraden.”



Al met al is de opmars van verdere automatisering en robotisering niet te stuiten. ,,De technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat robots steeds vaker opslag-, vervoer- en verpakkingsactiviteiten overnemen en ook steeds moeilijkere taken kunnen verrichten.”