'Ouderen hebben moeite met digitale geldzaken'

Duitsers zoeken vaker baan over de grens dan Nederlanders

7:24 Duitsers kiezen er vaker voor om in Nederland te komen werken dan andersom. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving in een onderzoek over grenspendelaars in 2014. Zo reisden in 2014 14.000 Duitsers naar Nederland om te werken tegenover 'slechts' 5700 Nederlanders die naar Duitsland pendelden.