Partijen halen alles uit de kast voor de werkloze

Pagina's vol met maatregelen zetten de partijen in hun verkiezingsprogramma's om de werkloosheid te bestrijden. Banenplannen, stimuleringsmaatregelen, lastenverlichting; alles wordt uit de kast gehaald om de werkloosheid te bestrijden.



Speciale aandacht is er voor de oudere werkloze. Die heeft een erg zwakke positie op de arbeidsmarkt, constateren de meeste partijen. De PVV is ook op dit terrein tegendraads: de partij zegt er als enige niets over in haar verkiezingsprogramma.



Nu iedereen langer moet doorwerken, is er veel aandacht voor de positie van de oudere werknemers. Die hebben het al moeilijk om bij te blijven met alle ontwikkelingen op de werkvloer. Het bijspijkeren van kennis is een hele klus, zegt professor Didier Fouarge, hoofd onderzoek naar de arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht. ,,We zien dat meer 55-plussers aan scholing doen. Werkgevers en werknemers zien dat het lonend is te investeren in scholing nu werknemers langer doorwerken.''