Pensioenfondsen profiteren voorlopig nog van Trump-effect

'We zijn met onze financiële positie nog steeds niet op het niveau waar we willen staan', aldus voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP. 'De komende jaren is dekkingsgraadherstel hard nodig om een verlaging van pensioenen te voorkomen', zo formuleert zorgfonds PFZW de situatie. Metaalfondsen PME en PMT kwamen in hun kwartaalberichten vrijdag met een vergelijkbare boodschap. Of het voor fondsen nodig is om in 2018 te snijden in de pensioenen en de pensioenopbouw wordt pas over ongeveer twaalf maanden beoordeeld.



Afgelopen jaar leek het er lang op dat er mogelijk nu al gesneden moest gaan worden in de pensioenen. Dat kwam vooral door de aanhoudend lage rente. Pas eind december werd duidelijk dat korten niet nodig was: enerzijds krabbelde de rente weer wat op, anderzijds beleefden de aandelenmarkten na de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president een flinke opmars.