Philips wint de AD Kaascup voor bedrijf dat we moeten koesteren

Misschien nog wel verrassender dan dat Philips de winnaar is van de Kaascup: Unilever en AkzoNobel, de bedrijven waarover zoveel te doen is omdat ze dreigen te worden overgenomen, eindigen ergens tussen de grijze middenmoot en de achterhoede. De overnamedreiging rond beide bedrijven was aanleiding voor de Kaascup. Onderzoek onder 13 toonaangevende Nederlandse beursgenoteerde bedrijven moest aantonen hoe belangrijk ze eigenlijk zijn voor onze economie.



Akzo eindigt op een troosteloze elfde plaats, en blinkt op geen van de onderzochte onderdelen uit. Dat Unilever het nog tot een achtste plaats schopt, komt vooral omdat het bedrijf buiten Nederland iets voorstelt. Binnen Nederland is de bijdrage magertjes: van alle onderzochte bedrijven biedt Unilever de minste werkgelegenheid. De concerntop is vooral buitenlands, sponsoren doet het bedrijf mondjesmaat en over haar bijdrage aan de Nederlandse staatskas zegt Unilever niks.

Volledig scherm Hans de Jong, directeur Philips Benelux. © Koen Verheijden

Verlies

De vraag is wat Nederland nou helemaal te verliezen heeft met een vertrek van een van beide bedrijven. Elk verlies is er een te veel, kun je stellen. Maar één ding is zeker: er zijn bedrijven die we meer moeten koesteren. In ieder geval Philips dus, dat de Kaascup in zijn Eindhovense (of Amsterdamse) prijzenkast mag bijzetten.



Het technologiebedrijf heeft de zege onder meer te danken aan een klinkende zege in de eerste aflevering, toen we keken naar de directe en indirecte werkgelegenheid die bedrijven bieden. Philips heeft in Nederland niet alleen 11.000 mensen in dienst, maar is indirect verantwoordelijk voor duizenden banen op de Eindhovense High Tech campus, bij NXP, de TU Eindhoven, bij ASML, bij Philips Lighting en bij toeleveranciers.

Extra bijzonder