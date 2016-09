Ploumen: Betrek vakbonden en milieuclubs vooraf bij handelsverdragen

Vraag is of vakbonden en milieuclubs akkoord met die gevraagde vertrouwelijkheid gaan. Want zo worden ze ingekapseld en kunnen moeilijker kritiek spuien. Ploumen denkt echter dat dat bezwaar omzeild kan worden. ,,Ik zie mogelijkheden hoe je kunt omgaan met de vertrouwelijkheid: zo zou je eerst kunnen onderhandelen over de duurzaamheidsparagraaf en die meteen openbaar maken, zodat iedereen zelf kan zien of we onze sociale waarden genoeg beschermen."



Onrust

Vraag is of Ploumens haar EU-collega's meekrijgt. Ze is voorzichtig positief. ,,Ook zij vinden dat het anders en opener moet. Ik zie zeker kansen."



Kern is volgens Ploumen in ieder geval dat de politiek wat aan de huidige onrust rond handelsverdragen moet doen. ,,We moeten beter duidelijker maken wat het voor Nederland betekent, hoe we er beter van worden. Ik noem dat een reset."



Waar TTIP en andere handelsverdragen als CETA - het handelspact met Canada - dan wel goed voor zijn? ,,Die verdragen betekenen veel voor het midden- en kleinbedrijf, de sector waarin de meeste mensen werken. Canada heft nu 10 procent importheffing op bloemen uit Nederland. Door CETA verdwijnt dat. Dat levert het Nederlandse MKB dus geld op en zorgt voor extra banen. En een koekjesfabrikant hoeft door verschillende eisen niet meer twee etiketten te plakken."



Pessimistisch

Voor TTIP komen Ploumen's plannen waarschijnlijk te laat. Amerika en de EU zijn inmiddels al drie jaar aan het onderhandelen, veel lijkt nog niet bereikt. Ploumen is pessimistisch, hoewel niet zo negatief als haar Duitse en Franse collega's. Die noemden het mislukt.



,,TTIP wordt heel lastig; geen van de 25 hoofdstukken is nog afgerond. De bal ligt bij de Amerikanen. Als zij geen concessies gaan doen, bijvoorbeeld over toegang tot de Amerikaanse markt voor Nederlandse bedrijven, dan zie ik het niet voor de ambtstermijn van Obama gebeuren."



