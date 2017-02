Postbode 2.0 meet ook waterstanden

Voor bezorgster Vonk uit Almelo is het vanzelfsprekend dat ze een oogje in het zeil houdt. ,,In mijn eigen wijk ben ik een bekend gezicht, regelmatig maak ik een praatje. Als ik iemand niet zie, vraag ik het de buren. Dan hoor e dat iemand in het ziekenhuis ligt. Zo vangen we vaker 'niet-pluis' signalen op die we kunnen doorgeven."



Aardigheid

Niet alle bezorgers zijn enthousiast over de uitbreiding van hun takenpakket. ,,Op mijn depot heerste er scepcis, maar dat zie je altijd bij veranderingen," weet Ranzijn. ,,Bij de meesten verdween dat gevoel gauw. Het werd een soort competitie: wie kan de meeste waterstanden opmeten? Zelf had ik er aardigheid in, ik wist de meters steeds makkelijker te vinden. Die zitten in elk huis namelijk ergens anders."



Programmamanager Havelaar beklemtoont dat bezorgers niet tegen hun zin aan hoeven bellen. ,,Als iemand zich ergens onveilig voelt, kan hij dat doorgeven. En we laten onze bezorgers sowieso niet bij wanbetalers langsgaan. Dat doet Waternet zelf."



Opdrachtgevers zijn content. ,,Van de 1.000 adressen in Amsterdam-Oost waarvan wij dolgraag de meterstanden van wilden, hebben de postbodes er 600 weten binnen te halen," vertelt Bart van Dijk, teamleider aansluitingen en waterbeheer bij Waternet. ,,Daar zaten meerdere hardliners bij waarvan wij al zeven tot acht jaar geen goede standen ontvingen en die moesten schatten."



Het waterbedrijf bezocht deze klanten wel degelijk zelf. ,,Postbezorgers zijn echter veel vaker in de wijk. Dat vergroot de kans enorm." Ook Twente Milieu is tevreden en zegt dat de proef veel nuttige info over onkruidbestrijding heeft opgeleverd.



Dat geldt eveneens voor Schiedam. ,,Het is zeker voor herhaling vatbaar," zegt Bert Vos. Wel moeten bewoners duidelijk worden meegenomen, stelt hij. ,,Idee van de proef is dat postbezorgers de ogen van de buurt zijn. Een deel van de bewoners dacht dat ze de lange arm van de gemeente en handhaving zijn. Dat is de bedoeling niet."



Havelaar van PostNL is het daarmee eens. ,,De postbezorger moet de vriend van de buurt blijven. We willen geen diensten aanbieden waardoor de opdrachtgever sancties oplegt aan bewoners. Die grens gaan wij niet over."



Mede door de positieve ervaringen gaat PostNL de schaal van de proeven dit jaar fors uitbreiden. ,,We willen met grote aantallen bezorgers gaan testen." De beslissing om de proeven definitief onderdeel van het businessmodel te maken, valt daarna. ,,Dat kan nog even duren, we nemen er de tijd voor."



AirBnB

Het postbedrijf probeert daarbij te leren van andere postbedrijven Europa. Zo kende Deutsche Post een tijd lang de dienst 'Post Persönlich' waar postbodes voor 42 euro per maand vijf keer per week aanbelden bij mensen thuis. ,,Kinderen konden dan bijvoorbeeld checken of hun vader of moeder in orde was. De dienst was geen succes."



Bezorgers hebben ondertussen zelf ook suggesties voor hun werkgever. Amsterdammer Ranzijn: ,,Een collega heeft een huis doorgegeven dat illegaal voor AirBnB werd gebruikt. De gemeente zou ons goed voor het detecteren van dat soort misstanden kunnen gebruiken."



Zie na de foto een overzicht van alle proeven