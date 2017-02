Postbode bestrijdt onkruid, meet waterstanden en helpt ouderen.

Het gaat in totaal om tien verschillende pilots. Zo hebben bezorgers watermeterstanden opgenomen in oa Amsterdam en Enschede en is enkele maanden lang onkruid gefotografeerd in Almelo. Zo controleerde Twente Milieu welke wijze van onkruidbestrijding het meest effectief is.



Momenteel meet personeel van PostNL de kwaliteit van wegen op in Gelderland. In Rotterdam participeren bezorgers in de proef 'Meld Isolement' en komen ze in actie als de post hoog opstapelt en bewoners langdurig afwezig lijken. In Best gaat volgende maand een proef van start om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Ze krijgen daarbij van PostNL-medewerkers een bewegingsmonitor uitgereikt. Postbezorgers lezen regelmatig de data daar vanuit.



Opdrachtgevers als Waternet en afvalbedrijf Twente Milieu zijn enthousiast over de hulp. Van de 1.000 klanten die soms al jaren niet op oproepen van Waternet reageerden, wisten postbezorgers er binnen enkele weken tijd 600 te bereiken. ,,Dat is een hele mooie score," zegt Bart van Dijk, teamleider aansluitingen en waterbeheer bij Waternet.



Publieke ruimte

Ook de meeste bezorgers zijn blij met de grotere variatie in hun werk, claimt programmamanager Rogier Havelaar van PostNL.



Inmiddels onderscheidt PostNL drie categorieën waar de 20.000 medewerkers kunnen helpen. ,,Het bijstaan van hulpbehoevenden, het leefbaar houden van de publieke ruimte en het bijstaan van instellingen, die vroeger dichtbij zaten."



