Samsung brengt update uit tegen ontploffen Note 7

De update komt volgende week uit en is een tijdelijke oplossing totdat Samsung alle defecte telefoons heeft vervangen. Het bedrijf riep wereldwijd 2,5 miljoen toestellen terug na meldingen van ontplofte batterijen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration adviseerde hierdoor passagiers om hun Note 7 telefoon uit te zetten tijdens vliegtuigreizen.



De fabrikant drukte bezitters ook op het hart de smartphone niet meer te gebruiken. Alle gebruikers kregen een pushbericht met het verzoek de telefoon uit te zetten en terug te brengen naar de winkel. Het concern kreeg maandag flinke klappen op de beurs in Seoul, doordat beleggers het aandeel dumpten in reactie op waarschuwingen van toezichthouders in de Verenigde Staten en in Europa over de Note 7.



De Note 7 is pas net op de markt verschenen en is in Nederland nog niet verkrijgbaar. De update wordt automatisch verstuurd naar gebruikers in Zuid-Korea. Of kopers buiten het thuisland van de elektronicagigant de update ook krijgen is nog niet duidelijk.