Samsung presteert beter dan ooit

Eerder deze week maakte Samsung bekend ruim 20 biljoen won te investeren om de chipproductie in Zuid-Korea te verhogen. Samsung is vooral bekend van zijn smartphones en televisies. De chipdivisie levert echter de grootste bijdrage aan de winst van het concern. Deze tak, Samsung is de grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld, was vorig jaar goed voor bijna de helft van de totale operationele winst.