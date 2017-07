Schiphol ligt onder vuur: dit zijn de belangen die spelen

Schiphol zit aan zijn plafond, 500.000 vliegbewegingen is tot en met 2020 de max. In Eindhoven komen de grenzen ook in zicht. Lelystad gaat weliswaar open, maar dat is pas in 2019, en ook met een zeer laag aantal vluchten, een stuk of 13 per dag. ,,Als ik daar drie vluchten per dag heb, is het grondpersoneel veel te duur'', zegt Ryanair-topman Michael O'Leary. ,,Zolang Lelystad zo klein is, gaan wij daar niet vliegen.'' O'Leary schrapte gisteren nog woedend vluchten in Eindhoven.



Eerder liet easyJet ook weten dat het plafond op Schiphol in de weg zit. In tegenstelling tot O'Leary zeggen de Britten de afspraken wél zonder meer te accepteren. O'Leary zegt eenvoudigweg dat het met de weerstand onder omwonenden wel meevalt. En als meer groei rond Schiphol echt niet kan, dan moet het maar in Lelystad of Eindhoven gebeuren. ,,Of ik me druk maak om mijn reputatie? Welnee, dat heb ik nooit gedaan. In onze vliegtuigen is 96 procent van de stoelen bezet. Mensen willen nog steeds ontzettend graag met ons vliegen, dus zo slecht is onze reputatie niet.''