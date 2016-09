Shell begint met uitbreiden van raffinaderij in Pernis

Bij de raffinaderij werken zo'n 1900 mensen. Gedurende de bouwtijd lopen er nog 1000 mensen extra rond op het terrein in de Rotterdamse haven. Shell doet geen uitspraken over de hoogte van de investering, maar volgens kenners is er zeker 700 miljoen euro mee gemoeid. ,,Het is in deze tijd cruciaal dat we blijven investeren.''



Europese raffinaderijen hebben het moeilijk in de strijd met de goedkoper producerende concurrentie uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. ,,Alleen de raffinaderijen in de kopgroep zullen op de lange termijn overleven.''



De nieuwe fabriek zal naar verwachting in 2018 gereed zijn. De raffinaderij krijgt een Solvent DeAsphalter (SDA), een installatie die zware bestanddelen uit aardolie haalt. De raffinaderij zal dankzij de SDA-installatie meer diesel, kerosine en benzine kunnen maken uit dezelfde hoeveelheid olie. ,,De raffinaderij wordt efficiënter.'' En ook minder milieubelastend, zegt Van Winsen, want er komt minder stookolie uit Pernis.