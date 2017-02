Shell sluit turbulent jaar af met winst

Het oppompen en productie van olie bleek Shell afgelopen jaar geld te kosten, het concern boekte er 2,7 miljard dollar aan rode cijfers op, een half miljard meer nog dan in 2015. De raffinage en chemie was wél profijtelijk en brachten 7,2 miljard op. Dat is overigens wel een afname van 2,7 miljard dollar. De gas-tak was goed voor $3,7 miljard.

Bij elkaar verdiende het concern 7,2 miljard dollar, 37 procent minder dan de 11,4 miljard in 2015. Oorzaak lag uiteraard in de lage olie prijzen. Die startten afgelopen jaar op een dieptepunt, maar herstelden zich langzaam wat. Lag de prijs van een vat Brent olie begin februari onder de 30 dollar, inmiddels is die prijs bijna verdubbeld.

Dat de winst op peil blijft komt omdat Shell liefst 30 miljard dollar aan belangen aan het verkopen is. Hoewel die strategie niet helemaal op koers ligt, krijgen die plannen nu vaart. ,,In 2016 hebben we de verkoop van 15 miljard dollar aan activiteiten voltooid, aangekondigd of we zijn er nog mee bezig."

Dinsdag maakte het concern nog bekend belangen in negen olie- en gasvelden in de Noordzee voor 3,8 miljard dollar (3,6 miljard euro) aan Chryasor.

Reorganisatie

Volgens topman Ben van Beurden hebben de overname van British Gas en de flinke reorganisaties vruchten afgeworpen. De kosten liggen daardoor 10 miljard dollar lager dan twee jaar terug.



,,Onze strategie begint zich uit te betalen", zegt Van Beurden. ,,Komend jaar investeren we zo’n 25 miljard dollar in kwalitatief hoogwaardige projecten. Ik ben er van overtuigd dat 2017 een nieuw jaar is waarin we verder vooruitgaan en Shell weer een investering van wereldklasse wordt.”

Door het desinvesteren van activiteiten en het reorganiseren kan Shell zijn hoge dividend blijven betalen. Dat blijft dit jaar ook op 1,88 dollar per aandeel liggen.

Zwaar weer

Al met al was 2016 een turbulent jaar voor Shell, waar de prestaties ook nog een enorm fluctueerden. Zo kende het bedrijf een desastreus tweede kwartaal met allerlei tegenvallers voor de bedrijfsvoering (bosbranden in Canada, rebellen in Nigeria, een Italiaans project dat plat lag), waarna de cijfers dit najaar in het derde kwartaal beleggers juist enorm meevielen.

Ook in ons land was er turbulentie. Naast de algemene ontslagronde voerden 1800 raffinagemedewerkers in Pernis afgelopen jaar actie voor meer loon. Daarnaast lag joint venture NAM onder vuur wegens de gaswinning in Groningen.

Shell is overigens niet de enige met teleurstellende prestaties. Voor Amerikaanse concurrenten Chevron en Exxon Mobile gold exact hetzelfde. De markt is al twee jaar lang lastig. Wereldwijd ontslaan oliemaatschappijen werknemers, verkopen belangen en schroeven investeringen terug.