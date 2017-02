Shell sluit turbulent jaar af met winst

Het oppompen en productie van olie bleek Shell afgelopen jaar geld te kosten, het concern boekte er 2,7 miljard dollar aan rode cijfers op, een half miljard meer nog dan in 2015. De raffinage en chemie was wél profijtelijk en brachten 7,2 miljard op. Dat is overigens wel een afname van 2,7 miljard dollar. De gas-tak was goed voor $3,7 miljard.



Bij elkaar verdiende het concern 7,2 miljard dollar, 37 procent minder dan de 11,4 miljard in 2015. Oorzaak lag uiteraard in de lage olie prijzen. Die startten afgelopen jaar op een dieptepunt, maar herstelden zich langzaam wat. Lag de prijs van een vat Brent olie begin februari onder de 30 dollar, inmiddels is die prijs bijna verdubbeld.