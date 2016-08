Silicon Valley bezorgd over belastingklimaat Nederland

In de brief, die maandag via Het Financieele Dagblad naar buiten kwam, wijzen de bedrijven onder meer op de mogelijkheid om vooraf afspraken te maken met de fiscus in Nederland. Die mogelijkheid staat onder druk, doordat de Europese Commissie Nederland de afgelopen tijd stevig op de vingers heeft getikt in het kader van afspraken die werden gemaakt met koffieketen Starbucks.



Banen

De bedrijven wijzen op de vele banen die Amerikaanse bedrijven in Nederland hebben gecreëerd. Die zijn volgens hen vooral ontstaan door het gunstige belastingklimaat. Aanpassingen op dat vlak zouden dan ook zowel bestaande als toekomstige investeringen in gevaar brengen.



Nederland zou volgens de techbedrijven ook bezwaar moeten maken tegen een nieuwe Britse wet, die de fiscus daar in staat stelt winst te belasten die uit Groot-Brittannië wordt weggesluisd naar buitenlandse dochterondernemingen. Die belastingaanslagen kunnen voor een groot deel terechtkomen bij Nederlandse bedrijven, waardoor die minder aantrekkelijk worden en mogelijk worden verplaatst.