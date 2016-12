'Smakeloze spons? Daar zijn wij het niet mee eens'

Hieronder een greep uit de binnengekomen post.



Bakkerij Brokking (2): 'Natuurlijk hoop je stiekem dat je weer een nummer 1-oliebol gecreëerd en geproduceerd hebt. Maar de concurrentie is groot en dat is altijd een mooie uitdaging! Na een heel moeilijk jaar is dit voor mij weer een bekroning op mijn werk.'



Gebakkraam Richard Visser (7): 'In de eerste plaats felicitaties voor Arnold Kabbedijk van Voskamp. Ik gun hem zijn winst, een zeer knappe prestatie. Het houdt ook in dat ik het winnen van mijn tiende titel nog even moet uitstellen tot de jubileumuitgave van de Oliebollentest volgend jaar.'



Dennis Smit (22): 'Zeer trots en tevreden zijn we met deze uitslag. Blij dat we ons weer met de top mogen meten. Dat vieren we met een lekker bolletje!'



Gebakkraam Westenberg (24): 'Ik ben supertrots dat ik nu voor de vierde keer een 8 heb behaald. De uitdaging is om volgend jaar nog hoger te scoren.'



Gijs en Mien (83): 'Wij gaan met de kritiek direct aan de slag. Dit zal komend jaar bij ons een speerpunt zijn. Wij hopen het AD volgend jaar terug te zien aan onze kraam.'



Bakkerij Van Horssen (85): 'Wat moet je nu met zo'n uitslag? We hoopten op een betere klassering. Vorig jaar kregen we de opmerking dat de vulling wat royaler zou mogen. Dit hebben we in de praktijk toegepast en volgens ons een mooie en smaakvolle oliebol aan het AD meege­geven. Helaas kon het panel dit niet waarderen. Zo zie je maar: over smaak valt niet te twisten.'



Bakker Eising (98): 'Hier schrikken we van. We hadden onze oliebollen op een hogere plek ingeschat. Oliebollen uit dezelfde charge zijn namelijk ook door het NBC gekeurd en bekroond met goud.'



Dukers dé bakker (126): 'Op de dag dat AD de oliebollen ophaalde, hadden nog niet alle bakkers proefgedraaid. Voor ons was het dit jaar even te snel, helaas. Het NBC heeft van dezelfde partij ook bollen gehaald en zij wa­ren een compleet andere mening toegedaan. We betwisten niet dat de bollen niet goed waren. Maar we willen graag een minder vernietigend commentaar geplaatst zien.'



Bakkerij Van den Berg (134): 'Hartelijk dank voor jullie deskundige commentaar. En voor de tip dat onze oliebollen zouden smaken als een fluorbehandeling bij de tandarts. We beginnen op 1 januari met een eigen tandartsenpraktijk. We doen namelijk al in gouden 'kronen': drie bekroningen met goud voor onze producten door de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum. En, helaas voor jullie deskundigen, daaronder zijn óók twee bekroningen voor onze oliebollen. 'Gouden' tip: volgend jaar niet vooraf de tanden poetsen, dat beïnvloedt de smaak!'



Bollen & Wafels (137): 'Een rauwe bol?! We zijn hier erg van geschrokken en dit had nooit mogen gebeuren. We accepteren de feedback en gaan hier als team serieus mee aan de slag, zodat we met behulp van onze nieuwe oliebollenfrituur gewoon weer dezelfde kwaliteit aan onze klanten kunnen leveren als de 7,5 van vorig jaar.'



Oliebollenkraam Koemarkt (148): 'Woorden als prutser en kleefpasta vinden wij zeer ongepast. In de Oliebollentest van het weekblad Vriendin kregen wij een 9. Wij hebben een certificaat van het Nederlands Bakkerij Centrum en kunnen bogen op een familietraditie van meer dan 45 jaar op dezelfde stand­plaats. Wij herkennen ons daarom niet in het resultaat.'



Trattoria La Collina (153): 'Wat een tegenvaller. Jammer, we nemen het mee, want dit is jullie mening. Wij werken graag met ''net even anders''-producten, zo ook met deze oliebollen. Bio­logisch speltmeel, biologische olie en boter om in te bakken. Als je niets probeert gaat er ook niets mis hè....'



Steekstra-Bont (155): 'Vorig jaar en ook dit jaar heb ik mijn oliebollen laten testen door het Nederlands Bakkerij Centrum en daar werden deze als een goed product beoordeeld. Nu wordt gezegd dat het smakeloze sponzen zijn. Hier zijn wij het niet mee eens. Hoe is zo'n laag cijfer mogelijk? Deze ongegronde beoordeling slaat nergens op.'



C. Denies Delft (156): 'Met verbijstering en ontzetting heb ik het resultaat gelezen. Over smaak valt te discussiëren, maar de opmerking 'nare nasmaak' steekt mij bijzonder. Dit zal desastreus voor mij zijn bij de verkoop van de oliebollen aan het einde van het jaar.'



Wiltjer-Fogerty (157): 'Dat u ons en onze oliebollen niet weet te appreciëren, weten wij al jaren. Ik heb niet gezegd "schijtziek" te worden, ik heb u gezegd elk jaar weer moe en moedeloos te worden van de test en de stress die dit met zich meebrengt. De uitslag staat haaks op het feit dat onze kraam al 60 jaar zeer succesvol bestaat.'