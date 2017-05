Staking bij Holland Casino in Breda, Rotterdam, Utrecht en Scheveningen

Casinopersoneel voert sinds vrijdag 14 april actie voor een betere cao. Vakbonden FNV, De Unie en ABC eisen met de acties onder meer maatregelen tegen de hoge werkdruk en een loonsverhoging van 2,5 procent per jaar. Ook vrezen zij dat de aanstaande privatisering van Holland Casino na eerdere reorganisaties opnieuw banen zal kosten.



Vrijdag nemen ook werknemers van het hoofdkantoor van Holland Casino in Hoofddorp deel aan de werkonderbreking, zo laten de organiserende vakbonden FNV, De Unie en ABC weten. De stakers verzamelen zich vrijdag bij de vestiging in Utrecht. Daar verwachten de bonden in totaal 250 stakers. Afgelopen maandag bleven de vestigingen in Enschede, Groningen en Leeuwarden de hele dag dicht doordat er voor het eerst een volledige dag werd gestaakt.