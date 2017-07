Stellen steeds moeilijker tegelijk met pensioen

Flink hogere winst Mercedes-Benz ondanks fraudegeruchten

10:38 Het Duitse autoconcern Daimler heeft meer winst en omzet geboekt in het tweede kwartaal van dit jaar dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam vooral door de mooie verkoopcijfers van luxemerk Mercedes-Benz, maakt de onderneming bekend. Toch hangt er een schaduw over de goede resultaten: het bedrijf wordt beschuldigd van het maken van prijsafspraken.