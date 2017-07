'Stop met negatief doen over het mbo, politici!'

DEBAT TOEKOMST VEEHOUDERIJ LIVE: Marathondebat over toekomst Brabantse boeren nadert finale, CDA en PVV met motie van afkeuring

7 juli DEN BOSCH - Brabant wil tot 2020 geen nieuwe geitenhouderijen in de provincie. Een meerderheid in Provinciale Staten vindt dat de gezondheidsrisico’s te groot zijn, blijkt uit een brief die vrijdagavond tijdens het debat over de toekomst van de veehouderij is verspreid.