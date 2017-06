Storingen houden aan bij bedrijven in Rotterdamse haven

Gisteren legden computercriminelen tientallen bedrijven lam met een wereldwijde ransomware-aanval. In Nederland liggen twee grote containerterminals in de Rotterdamse haven sinds maandagmiddag stil. Ook farmaceut MSD, pakketbezorger TNT en de 38 vestigingen van bouwmaterialenleverancier Raab Kärcher zijn getroffen.



Maersk is een van de grootste slachtoffers. De Denen hebben in de Rotterdamse haven twee containerterminals. Maersks containerterminaltak APM Terminals is in Den Haag gevestigd.