Studie: jonge mannen eerder dood in economisch goede tijden

Als de economie in korte tijd uit het dal kruipt of van normaal naar oververhit gaat dan stijgt de sterfte van mannen tussen 20 en 44 jaar oud met liefst 12 procent. Bij oudere mannen tussen de 45 en 64 jaar is er geen verschil waarneembaar, blijkt uit de studie van het Instituut voor Arbeidseconomie (IZA) in Bonn.



De reden voor de verhoogde sterfte is onduidelijk, maar hoogleraar arbeidseconomie Maarten Lindeboom – hij schreef mee aan de studie - vermoedt dat werkende mannen in tijden van economische voorspoed meer ongezond gedrag vertonen.



,,Als het economisch goed gaat, roken en drinken ze duidelijk meer'', aldus Lindeboom. ,,Omdat het drukker is moet bovendien vaker worden overgewerkt, hebben werknemers minder vrije tijd en gelegenheid om te sporten. Op de weg is het verder drukker, waardoor er meer dodelijke ongelukken plaatsvinden.''

Dat oudere mannen niet vaker overlijden in economisch vette jaren, komt waarschijnlijk omdat zij vaker een vaste job hebben. ,,Hun positie op de arbeidsmarkt is veel zekerder, waardoor ze minder werkstress kennen.''

Vaste baan

Volgens Lindeboom zou de extra sterfte onder de dertigers en veertigers nog hoger zijn als naar het verschil was vergeleken tussen een oververhitte economie en een economie in recessie. Een slechte economie kent immers extra nadelige effecten voor de volksgezondheid. Het aantal zelfmoorden neemt bijvoorbeeld toe en de fruitconsumptie daalt. ,,De economie volgt het patroon van een golf en in dit onderzoek hebben we slechts naar een normale verandering gekeken. Maar als je piek tegen dal afzet, is het effect nog sterker.''

In de studie hebben de IZA-onderzoekers de sterfte onder Zweedse mannen tussen 1993 en 2007 bestudeerd. De databases in het Scandinavische land gelden als bijzonder uitgebreid en worden daardoor vaak in wetenschappelijke onderzoeken gebruikt.

Dat enkel mannen in de studie zijn meegenomen komt doordat mannelijke werknemers beter te onderzoeken zijn, zegt Lindeboom. De hoeveelheid werkende vrouwen fluctueert meer bij een goede of slechte economie, mede doordat vrouwen de economie ook laten meewegen bij de keuze voor het moederschap. Het vermoeden bestaat bovendien dat de gemeten effecten zich eerder bij mannen voordoen nu zij eerder kiezen voor overwerken en een ongezondere levensstijl dan vrouwen.

Nederland

VU hoogleraar Lindeboom heeft de smaak te pakken en heeft nu ook onderzoek met Nederlandse gegevens verricht, samen met collega Martijn Konings. Voor de studie die binnenkort verschijnt in het Tijdschrift Politieke Economie zijn CBS-gegevens tussen 1996 en 2013 gebruikt en dan voor mannen én vrouwen. Ook hier leidt economische voorspoed tot meer doden.

Probleem is dat de data voor de groep werkende volwassenen veel minder nauwkeurig is. ,,Het CBS meet de sterfte bij mensen van 0 tot 50, dus dat is erg breed. Omdat jongeren sowieso zelden dood gaan kunnen we statistisch onmogelijk aantonen of een betere economie in die groep tot meer sterfgevallen leidt. We vermoeden van wél.''