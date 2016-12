T-Mobile moet stoppen met datavrije muziek

T-Mobile gaf bij de introductie van de dienst in oktober al aan bewust de grenzen van de wet op te zoeken. Volgens de provider is het aanbieden van zogeheten zero-rating, waarbij bepaalde datastromen gratis worden aangeboden, weliswaar in Nederland verboden, maar mag het volgens het Europese uitzonderingsregels wel.



De ACM gaf toen direct al aan dat het aanbieden van datavrije muziek niet door de beugels kan in Nederland en kondigde een onderzoek aan. Volgens de toezichthouder is het woord nu aan de rechter om te bepalen of de Nederlandse wet in strijd is met de Europese verordening.