T-Mobile wint eindelijk weer klanten

Na jaren van weglopende abonnees, won T-mobile vorig jaar 183.000 klanten, waarvan alleen al 71.000 in de laatste maanden van 2016 en 54.000 in het derde kwartaal.



Oorzaak is de vorig jaar gelanceerde nieuwe strategie Mobile First: T-mobile positioneert zich daarbij als uitdager van de gevestigde orde, met name KPN en de nieuwe combi Ziggo/Vodafone. Naast ruimere databundels, laat de operator klanten oa gratis buiten hun bundel muziek streamen. Vorige maand lanceerde T-mobile een onbeperkte bundel voor slechts 35 euro. Dat is ruim dubbel zo goedkoop als KPN en Vodafone.



De strategie komt echter met een prijs. De totale inkomsten kwamen afgelopen jaar op 1,331 miljard euro uit, 4,5 procent minder dan in 2015. De brutowinst (Ebitda) kelderde met 28,4 procent. ,,Om uitdager te zijn en te groeien moeten we hoge marketingkosten maken", vertelt Soren Abildgaard, de nieuwe vorige maand begonnen ceo van T-mobile Nederland in een toelichting aan deze site. ,,De concurrentie op de telecommarkt is groot."



Stijgende inkomsten

Wel stegen de inkomsten het laatste kwartaal weer: van 340 miljoen euro (2015) naar 356 miljoen (2016), 4,7 procent hoger.



Door de nieuwe klanten en ruimere databundels surfen klanten in 2016 liefst 55 procent meer. Dat kan het netwerk echter prima aan. Afgelopen jaren bouwde T-Mobile een geheel nieuw netwerk, vorig jaar kreeg het van testorganisatie P3 de prijs van beste netwerk van Nederland.



Toch wil de operator niet stilzitten. ,,Ons netwerk is onze kracht. We moeten blijven vernieuwen."



Abildgaard, afkomstig van Deense provider Telia, moet alle investeringen verzilveren en T-Mobile er weer bovenop krijgen. Vorig jaar verving moeder Deutsche Telekom uit ontevredenheid vrijwel de voltallige vijf koppige directie, inclusief vorige ceo Martin Klein.



Door de nieuwe onbeperkte databundels zal het aantal klanten - en het verbruik nog meer - flink blijven groeien. Abildgaard wil geen cijfers noemen,,maar de eerste resultaten stellen ons niet teleur".



Ook op de zakelijke markt loopt het prima, aldus T-Mobile, hoewel weinig cijfers werden versterkt om dat te staven. De operator wijst op een flink aantal nieuwe klanten als Adidas, Pfizer en de TU Delft. De klanttevredenheid onder zakelijke gebruikers nam met 18,2 procent toe.