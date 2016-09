Thuisbezorgd wil hippe fietskoerier voorblijven

Iedereen die slapend rijk wil worden, had het maar wat graag zelf bedacht, maar Jitse Groen deed het. Op zijn zolderkamertje in Enschede knutselde hij zestien jaar geleden als student Thuisbezorgd.nl in elkaar. Via dat platform bestelden klanten in negen landen vorig jaar 34 miljoen maaltijden - alleen al in Nederland sluist de site rond etenstijd per minuut rustig duizend bestellingen door naar restaurants. Elke bestelling levert moederbedrijf Takeaway.com een commissie op: vorig jaar steeg de omzet tot 77 miljoen euro.



Oprichter en ceo Jitse Groen lijkt er warmpjes bij te zitten. De nummer 3 in de Quote-lijst van jonge miljonairs (geschat vermogen: 55 miljoen euro) profiteert van een pioniersvoordeel. In Nederland claimt Thuisbezorgd.nl een marktaandeel te hebben van 90 procent. Ook in België, Oostenrijk, Polen en Duitsland zegt het in Amsterdam gevestigde bedrijf marktleider te zijn.



Nodig

Gisteren kondigde Takeaway.com de beursgang aan waarover het al langer speculeerde. Binnen een paar weken wil Takeaway.com aan het Damrak 175 miljoen euro ophalen om verder te groeien in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Zwitserland. Dat is nodig, want de concurrentie roert zich. Wie weleens in het centrum van Amsterdam, Utrecht of Den Haag komt, kan de opmars van bezorgdiensten als Deliveroo en Foodora niet zijn ontgaan.



Met eigen fietskoeriers en technologie om eten langer warm te houden, hebben die internationale spelers een bezorgservice binnen handbereik gebracht van restaurants die zich geen eigen bezorgscooters kunnen veroorloven of niet op de bijbehorende rompslomp zitten te wachten. Voor consumenten vergroten zij de keuze: in de grote steden kun je niet meer alleen pizza bestellen, maar ook biologische salade of kreeft.



Groeiende markt

Daar is behoefte aan, zegt Philip Padberg van het Britse Deliveroo, dat actief is in twaalf landen en afgelopen anderhalf jaar bij investeerders bijna 500 miljoen euro ophaalde voor zijn uitbreiding. ,,Maaltijdbezorging is een interessante, groeiende markt. Je ziet een duidelijke verschuiving van zelf eten klaarmaken naar maaltijden laten bezorgen. Dat past in de hang naar gemak en lekker eten.''