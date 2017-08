Toeristen besteden meer geld in Nederland

De toerismesector is daarmee volgens het CBS de afgelopen jaren harder gegroeid dan de economie. Hierdoor is het aandeel van de toerismesector in de toegevoegde waarde gestegen van 3,0 procent in 2010 naar 3,9 procent in 2016.



Verder wijst het CBS erop dat meer buitenlandse toeristen een accommodatie of ticket hebben geboekt bij of via een Nederlands bedrijf. Hoewel een groot deel van deze toeristen niet daadwerkelijk naar ons land reisde, verdienden de Nederlandse bedrijven wel aan deze boekingen.



Nederlanders die vorig jaar in eigen land op vakantie gingen of uitstapjes maakten, waren goed voor 45 miljard euro aan bestedingen, een groei van ruim 3 procent. In totaal gingen de toeristische bestedingen in ons land vorig jaar met bijna 4 procent omhoog tot 75,7 miljard euro.



Het CBS meldde verder dat er vorig jaar 641.000 arbeidsplaatsen waren in de toerismesector, een stijging met ruim 13.000. Daarmee is de branche goed voor 6,4 procent van het totaal aantal banen in Nederland.