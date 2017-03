Trein duur? Niet als je goed zoekt

Deze krant meldde deze week dat de prijzen van treinkaartjes twee keer harder stijgen dan de inflatie. Een retourtje ging in 8 jaar met 32 procent omhoog . Maar wie - letterlijk - slim shopt kan voor ouderwetse prijzen met de trein. Hema, Blokker, AH, Etos, Kruidvat, Primera, Jumbo zowat iedere grote winkelketen houdt ook geregeld acties met goedkope treinkaartjes. Wie bijvoorbeeld vandaag van Den Bosch naar Amsterdam en terug wilde was voor een regulier treinkaartje 30,40 euro kwijt. Maar bij La Place slechts 20 euro, inclusief lunch. De ketens verkopen de kaartjes om extra klanten in de winkel te krijgen. Actiekaartjes Bij de online Spoordeelwinkel van NS zijn ook actiekaartjes te koop, vaak in combinatie met een uitje of een high tea. Eind deze maand komt volgens website treinreiziger.nl Etos met een nog scherpere actie 19,90 voor twee personen. ,,Het is echt niet nodig om meer dan 20 euro te betalen voor een retour,'' zegt Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl . ,,Als ik met de trein wil, dan kijk ik een dag eerder waar ik mijn kaartje moet kopen.'' Hij heeft op zijn site een drukbezochte vergelijker om het goedkoopste kaartje te vinden.

Restrictie

De goedkope treinkaartjes hebben één belangrijke restrictie. Ze zijn pas na 9 uur 's ochtends te gebruiken. De allergoedkoopste zelfs pas na 11 uur. In het weekeinde zijn de deals wel heel de dag geldig. ,,Ook buiten de spits rijden er treinen en de vrije plaatsen die er dan zijn willen we graag verkopen,'' zegt NS-voorlichter Ton Boon. Hij wil niet zeggen hoeveel actiekaartje NS verkoopt. ,,2012 was het het laatste jaar dat NS er iets over zei,'' zegt Van Kuyeren. ,,Toen werden er 2,5 miljoen actiekaarten verkocht. Ik schat dat het er nu 4 tot 5 miljoen per jaar zijn.''



Boon bevestigt dat de goedkope actiekaartjes goed lopen. Zo goed zelfs dat binnenkort reizen in de avondspits, tussen 16 en 18.30 uur, niet meer mogelijk is met een actiekaartje. Door de tienduizenden koopjesjagers en de dagjesmensen puilen de treinen ook in de avondspits uit. Maar NS gaat wel door met de actiekaarten. ,,We komen met nieuwe actieproducten zoals kaartjes die een heel weekeinde geldig zijn.''