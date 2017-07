Truckers balen van Brussel: nog meer werkloosheid

Dat zegt een overweldigende meerderheid van 1.300 ondervraagde vrachtwagenchauffeurs in een enquête waarvan de resultaten vandaag bekend worden gemaakt.

De gebeten hond is Transportcommissaris Violeta Bulc. Haar plan om goedkope buitenlandse vrachtrijders meer binnenlandse ritten in Nederland te gunnen is de doodsteek voor het Nederlandse wegtransport, aldus de truckers. Nu geldt een maximum van drie binnenlandse ritten na elke buitenlandse rit, straks mogen ze na elke buitenlandse rit vijf dagen lang net zoveel binnenlandse ritten rijden als ze willen. Dit, vrezen de chauffeurs, raakt het kleine Nederland veel harder dan een groot land als Duitsland of Frankrijk.

Vernietigend

Ook over haar plan om gelijk loon voor gelijk werk elke maand pas na drie dagen te laten ingaan is het oordeel vernietigend. In plaats van goedkope buitenlandse en relatief dure Nederlandse truckers eindelijk gelijk te schakelen, blijft de oneerlijke concurrentie op loon gewoon bestaan.

Positiever zijn de chauffeurs over Bulc' plannen om Oost-Europese brievenbusmaatschappijen aan te pakken, maar ook die zijn nog maar een begin: 70 procent denkt dat veel meer maatregelen nodig zijn. ,,Onze chauffeurs zijn heel erg teleurgesteld in Europa, en het ergste is: ze hebben gelijk”, zeggen Agnes Jongerius (PvdA) en Dennis de Jong (SP).

Quote Onze chauffeurs betalen de prijs voor de EU-uitbreiding Agnes Jongerius De twee Nederlandse Europarlementariërs hebben al jaren contact met de chauffeurs en beraden zich vandaag in Amersfoort mét hen op verdere stappen. Jongerius: ,,Toen Oost-Europa lid werd van de Unie was het idee: nu krijgen die landen achter het voormalige IJzeren gordijn ook welvaart. Maar de hele sector is in een draaikolk naar beneden gekomen. Onze chauffeurs betalen de prijs voor de EU-uitbreiding.” De Jong: ,,Dertien jaar hebben ze gewacht op voorstellen die hun lot zouden verbeteren. Nu die er zijn zien ze alleen maar verdere achteruitgang.”

Brussel plat

Samen met bonden, Kamerleden en de chauffeurs zelf, willen de twee Europarlementariërs proberen de plannen van tafel te halen. Desnoods - zegt De Jong - 'door Brussel plat te leggen'. Jongerius mikt vooral op politieke druk. ,,De sociale dumping die we willen uitbannen is al nergens zichtbaarder dan in de transportwereld, kijk maar naar al die vreemde nummerplaten op de weg en die overvolle parkeerplaatsen waarop chauffeurs dag na dag naast de cabine hun potje koken.”