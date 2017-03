'Trumps aanpak Obamacare kost miljoenen mensen polis'

Nee, dat is geen tikfout - de wet die het haperende zorgstelsel van Obama moet vervangen, zou ervoor zorgen dat iemand de helft van het inkomen kwijt kan zijn aan een polis. Nog zonder eigen risico.



Even een rekenvoorbeeld. Laten we hem voor het het gemak even Joe noemen, een Amerikaan van 64 met een bescheiden inkomen van 26.500 dollar per jaar, net geen 25.000 euro. Zijn zorgverzekering zou onder de huidige omstandigheden in 2026 per saldo 1700 dollar (1600 euro) kosten. Maar als president Trump en de Republikeinse partijleider Paul Ryan hun zin krijgen, is de rekening tegen die tijd opgelopen tot een indrukwekkende 14.600 dollar (13.765 euro), berekende het onpartijdige Congressional Budget Office, het Amerikaanse CPB.